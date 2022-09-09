Поддубный: Купянск сейчас под ударами РСЗО боевиков ВСУ

Продолжаются боевые действия на Харьковском направлении.

После артударов боевиков ВСУ в Купянске серьёзно поврежден мост через Оскол.

Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что город на данный момент обстреливают всушники. Националисты используют реактивные системы залпового огня, гаубицы и "самоходки". Оборона Купянска держится, подходят резервы.