Продолжаются боевые действия на Харьковском направлении.
После артударов боевиков ВСУ в Купянске серьёзно поврежден мост через Оскол.
Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Он отметил, что город на данный момент обстреливают всушники. Националисты используют реактивные системы залпового огня, гаубицы и "самоходки". Оборона Купянска держится, подходят резервы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.