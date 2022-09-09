Армия России перебрасывает "Солнцепёки" на Харьковское направление

Журналисты сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации перебрасывают огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" на Харьковское направление.

Как напомнили в РИА Новости, военные используют это оружие для ударов по живой силе и технике. При этом противники не могут спрятаться от боеприпасов в сооружениях для защиты от огня.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отправке реактивных систем залпового огня "Ураган", бронетехники и солдат. По данным военно-гражданской администрации Харьковской области, армия Украины стянула к этому региону все ресурсы.