Украинские военные пишут в соцсетях о “страшном замесе” под Купянском

Пока командование ВСУ рассказывает об успехах украинской армии на Харьковском направлении, непосредственные участники событий в соцсетях пишут прямо противоположное.

Например, Валерий Залужный рапортует, что, хотя "очень тяжело, но мы продвигаемся вперед", а в соцсетях появляются посты о "за сутки взятой Балаклее" и подготовке к штурму Купянска.

Первый факт, кстати, уже с удивлением опровергнут не назвавшим себя бойцом ВСУ:

"А теперь главный "сюрприз", с которого вы ох***** так же, как я: Балаклея была взята НЕ ПОЛНОСТЬЮ‼️ Так вот, почему в утренней сводке Генштаба ничего не было сказано про ее взятие…"

Одновременно с этим в Telegram-канале "93 бригада" появляется сообщение, что под Купянском "идёт замес, страшнее Балаклейского":

© t.me/HolodniyYar

В том же канале сообщается о потерях:

"Двухсотых среди теробороновцев и спешно доукоплектованных подразделений более шести сотен. Трехсотых — примерно тысяча. Как бы это цинично не звучало, но они фактически выступали в роли мяса, принимавшего на себя снаряды и бомбы вражеской арты. Отдельно по 93-й бригаде: работает она, разрываясь между Изюмом и Бахмутом. На фоне событий севернее, про Бахмут не говорят, но там неделю уже идет мясорубка. Наибольшие потери у Первого батальона, причем командиры опять записывают в 200-х в пропавших без вести".