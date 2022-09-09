Украина может вернуть полуостров Крым и одержать победу над русскими в течение года.
Об этом сообщил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.
Ныне эксперт Вашингтонского Центра анализа европейской политики уверен, что для этого только надо, чтобы Запад продолжал оказывать киевской власти поддержку.
Ходжес подчеркнул, что Вашингтон полностью осознаёт потребности Киева.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.