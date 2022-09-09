В США заявили, что Украина может вернуть Крым в течение года

Украина может вернуть полуостров Крым и одержать победу над русскими в течение года.

Об этом сообщил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

Ныне эксперт Вашингтонского Центра анализа европейской политики уверен, что для этого только надо, чтобы Запад продолжал оказывать киевской власти поддержку.

Ходжес подчеркнул, что Вашингтон полностью осознаёт потребности Киева.