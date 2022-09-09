То, что сейчас происходит в Харьковской области, и есть то самое генеральное сражение, о котором так много говорилось ранее. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) бросили туда всё, оголив даже Одессу, отметил эксперт.
Он заявил, что окопы напротив Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) пусты, так же как и по побережью.
Если наступление ВСУ на востоке провалится, это создаст прекрасные возможности для союзных сил, считает аналитик.
"А там зелёнка спадёт и никакие спутники НАТО не помогут", — заключил Баширов.
С ним согласен и военный аналитик Юрий Подоляка. По его мнению, Киев бросил на Харьковское направление главные резервы и поставил на кон всё.
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