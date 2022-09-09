Баширов: в Харьковской области сейчас идёт то самое "генеральное сражение"

То, что сейчас происходит в Харьковской области, и есть то самое генеральное сражение, о котором так много говорилось ранее. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) бросили туда всё, оголив даже Одессу, отметил эксперт.

Он заявил, что окопы напротив Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) пусты, так же как и по побережью.

Если наступление ВСУ на востоке провалится, это создаст прекрасные возможности для союзных сил, считает аналитик.

"А там зелёнка спадёт и никакие спутники НАТО не помогут", — заключил Баширов.

С ним согласен и военный аналитик Юрий Подоляка. По его мнению, Киев бросил на Харьковское направление главные резервы и поставил на кон всё.