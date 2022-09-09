В украинских соцсетях царит небывалое оживление, пользователи радостно сообщают о начале фильтрации в Балаклее Харьковской области, часть которой, вероятно, заняли формирования киевского режима.
Об этом написал военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Репортёр отметил, что фильтрацию проводит так называемое "Государственное бюро расследований", в лучших нацистских традициях выискивая тех, кто сотрудничал с россиянами.
"В Балаклее пришло время стукачей, иуд и доносчиков, потомков полицаев и бандеровцев, что жгли людей, вырезали им глаза и зарывали живьём", — пишет журналист.
Он добавил, что в России это запомнят и обязательно ответят, и не только в Балаклее, но и гораздо западнее.
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