Военкор Котенок: в Балаклее пришло время иуд и доносчиков

В украинских соцсетях царит небывалое оживление, пользователи радостно сообщают о начале фильтрации в Балаклее Харьковской области, часть которой, вероятно, заняли формирования киевского режима.

Об этом написал военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Репортёр отметил, что фильтрацию проводит так называемое "Государственное бюро расследований", в лучших нацистских традициях выискивая тех, кто сотрудничал с россиянами.

"В Балаклее пришло время стукачей, иуд и доносчиков, потомков полицаев и бандеровцев, что жгли людей, вырезали им глаза и зарывали живьём", — пишет журналист.

Он добавил, что в России это запомнят и обязательно ответят, и не только в Балаклее, но и гораздо западнее.