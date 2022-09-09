Киев: ресурсов ВСУ хватает лишь на локальное наступление

Украинские вооружённые силы способны проводить наступательные действия только на некоторых отдельных участках.

Однако, чтобы двигаться большими силами широким направлением или вести длительные боевые действия — у ВСУ не хватает ресурсов.

Об этом сообщил экс-полковник ВСУ, военный аналитик Олег Жданов.

ВСУ может победить на какой-то период, но из-за потерь эти победы весьма краткосрочные, в эфире львовского телеканала НТА подытожил эксперт.