Украинские вооружённые силы способны проводить наступательные действия только на некоторых отдельных участках.
Однако, чтобы двигаться большими силами широким направлением или вести длительные боевые действия — у ВСУ не хватает ресурсов.
Об этом сообщил экс-полковник ВСУ, военный аналитик Олег Жданов.
ВСУ может победить на какой-то период, но из-за потерь эти победы весьма краткосрочные, в эфире львовского телеканала НТА подытожил эксперт.
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