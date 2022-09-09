Подоляка: коренного перелома ещё нет, но "прогулка" для ВСУ закончилась

На Харьковском направлении в районе Балаклеи, Купянска и Изюма наметились коренные изменения. Перелома пока ещё нет, но уже есть предпосылки к нему, а "лёгкая прогулка" для Вооружённых сил Украины (ВСУ) закончилась. Такое мнение высказал военный аналитик Юрий Подоляка.

Предыдущие несколько дней противник быстро шёл вперёд, почти не встречая сопротивления, кроме некоторых линий обороны, которые нашим войскам никак нельзя было сдать. Но сегодня уже во второй половине дня сразу начало появляться большое количество сообщений, что российские войска массово прибывают к месту боёв, заметил эксперт.

При этом украинские войска, выдвинувшиеся было на штурм Купянска, после ударов российской авиации и артиллерии и встречи с десантниками ВС РФ решили вернуться на исходные позиции, где и пытаются сейчас закрепиться, добавил он.

Российская армия, очевидно, перебрасывает резервы с очень дальних направлений, так как для этого применяются вертолёты. И в целом подкрепление сегодня стабилизировало фронт, считает Подоляка.

Силы России на данном направлении здесь накапливаются быстрее, чем украинские, а значит, в ближайшие несколько дней стоит ожидать встречных боёв, так как у Киева нет другого варианта, кроме как побеждать, пояснил он.

По его мнению, ВСУ будут пытаться атаковать, но украинское контрнаступление может стать роковым для режима Владимира Зеленского.