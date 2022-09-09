В пятницу, 9 сентября, вечером, около 22.00 по МСК, реактивная артиллерия российской армии накрыла перевалочный пункт украинских националистов.
Об этом сообщает Telegram-канал "Рыбарь".
По информации, удар нанесён по временному лагерю бандеровцев к юго-востоку от Березнеговатого, недалеко от Изюма.
"Там скапливались подкрепления, которые готовились перебросить в Андреевку по ту сторону Ингульца и дальше, в Сухой Ставок и на трассу Давыдов Брод — Берислав", — пишет портал.
Также сообщается, что потери боевиков ВСУ достигают более двухсот человек убитыми и ранеными.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.