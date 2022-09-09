Немецкая контрразведка бьёт тревогу: Москва жёстко вербует немецких граждан

В Германии утверждают, что российские спецслужбы пытаются завербовать граждан ФРГ, приезжающих в Россию с туристическими целями.

По мнению германской стороны, из немцев пытаются сделать информаторов. Доклад контрразведки ФРГ гласит, что спецслужбы РФ "охотятся" за сотрудниками дипломатических представительств Германии, однако в сфере риска находятся также и туристы из Германии. На западе уверены, что Москва вербует всех подряд.

Ранее Историк спецслужб рассказал, как перевербованные СМЕРШ немецкие агенты получали ордена.

Склоняют к сотрудничеству, по мнению ФРГ, в России жёстко и бесцеремонно. Не исключается, что в ход может пойти шантаж с угрозой обнародовать компрометирующие сведения.

"Критические высказывания о текущих политических событиях могут быть связаны с непредсказуемыми личными рисками", — цитирует слова представителей немецкой контрразведки EADaily.