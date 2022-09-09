В Германии утверждают, что российские спецслужбы пытаются завербовать граждан ФРГ, приезжающих в Россию с туристическими целями.
По мнению германской стороны, из немцев пытаются сделать информаторов. Доклад контрразведки ФРГ гласит, что спецслужбы РФ "охотятся" за сотрудниками дипломатических представительств Германии, однако в сфере риска находятся также и туристы из Германии. На западе уверены, что Москва вербует всех подряд.
Ранее Историк спецслужб рассказал, как перевербованные СМЕРШ немецкие агенты получали ордена.
Склоняют к сотрудничеству, по мнению ФРГ, в России жёстко и бесцеремонно. Не исключается, что в ход может пойти шантаж с угрозой обнародовать компрометирующие сведения.
"Критические высказывания о текущих политических событиях могут быть связаны с непредсказуемыми личными рисками", — цитирует слова представителей немецкой контрразведки EADaily.
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Российское командование может применить ядерное оружие в том случае, если военный блок НАТО полноценно вступит в военный конфликт на Украине.