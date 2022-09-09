Арестович о "нависшей катастрофе" над армией РФ: Нужны три-четыре крупные победы

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сравнил положение Вооружённых сил РФ на Украине с горящим поездом.

Украинский военный аналитик заявил, что "поражения на фронте принесут необратимые последствия в самой России".

"Нависшая катастрофа над российской армией, о которой пишут в российских пабликах, была неизбежной", — выразил своё мнение помощник Зеленского.

Арестович признал, что забегает вперёд.

"Нам нужны три-четыре крупные победы на фронте, которые очень нелегко даются", — сказал военный обозреватель.

Ранее Алексей Арестович сказал, что победить украинскую армию смог бы только Иосиф Сталин.