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Физик-атомщик Ожаровский: МАГАТЭ "быстро склепало" отчёт о ситуации на ЗАЭС

Силовые структуры

В отчёте миссии МАГАТЭ нет ни единого упоминания о состоянии ядерных материалов на Запорожской атомной станции и потенциальной опасности в случае их утечки, заявил физик-атомщик Андрей Ожаровский. По мнению эксперта, документ "склепали" в спешке к заседанию Совбеза ООН.

Физик-атомщик Ожаровский: МАГАТЭ "быстро склепало" отчёт о ситуации на ЗАЭС

По словам Ожаровского, ничего конкретного, в так называемом отчёте нет, и миссия МАГАТЭ основывалась на "коммуникациях" с украинской стороной.

"Там кратко пересказывается то, что стало известно МАГАТЭ из различных источников о том, что происходило. В основном из коммуникации с Украиной, поскольку она ответственная за эту АЭС, — пояснил физик "Украине.ру". — Я не нашёл отчёта о состоянии ядерных материалов. Может, я плохо искал, не нашёл про обогащённый уран и отработанное ядерное топливо".

По мнению эксперта, документ в спешке был написан, чтобы представить его на заседании Совбеза ООН. При этом отчёт Ожаровский назвал "предварительным", но последует ли более развёрнутый доклад о ситуации на ЗАЭС, пока неизвестно.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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