Рогов: Украина отказалась от электроэнергии с Запорожской АЭС

Украина в одностороннем порядке прекратила переток электроэнергии из Запорожской АЭС на подконтрольную киевскому режиму территорию, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По словам Рогова, со стороны ЗАЭС никаких ультиматумов в сторону Киева не было.

"Остановлена (подача. — Прим. ред.)в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", — пояснил член ВГА РИА Новости.

Как подчеркнул Рогов, подача электроэнергии на освобождённые территории Запорожья и Херсонской области идёт в штатном режиме.