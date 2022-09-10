Украина в одностороннем порядке прекратила переток электроэнергии из Запорожской АЭС на подконтрольную киевскому режиму территорию, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, со стороны ЗАЭС никаких ультиматумов в сторону Киева не было.
"Остановлена (подача. — Прим. ред.)в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", — пояснил член ВГА РИА Новости.
Как подчеркнул Рогов, подача электроэнергии на освобождённые территории Запорожья и Херсонской области идёт в штатном режиме.
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