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Наводчик ВСУ об ударах по Запорожью: ненормально, когда стреляют по церкви

Силовые структуры

Боевики ВСУ и нацбатальонов прицельно бьют по городской инфраструктуре и жилым домам в Запорожской области, рассказал наводчик украинской армии Борис Архипенко, которого задержали российские силовики.

При этом сам наводчик утверждает, что тактика ВСУ "не нормальное явление", так как под угрозой жизнь мирных людей.

"Стреляли по церкви. Это не нормальное явление, когда страдают от обстрелов украинских военных, — пояснил наводчик РИА Новости. — То, что я передавал "Артуру" (возможный позывной куратора — Прим. ред.), могло быть передано ВСУ или СБУ. Я больше никогда этого не буду делать, видел, что происходит потом".

Кроме переписки со своим возможным "куратором", в телефоне наводчика обнаружили метки на Google Maps и целую "кладезь" документов, в том числе конспекты, связанные с военной подготовкой, и военный билет, который подтверждает участие Архипенко в карательных действиях против жителей ДНР и ЛНР.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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