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НМ ДНР: горы трупов боевиков ВСУ — цена провальных контратак под Донецком

Силовые структуры

Официальный канал пресс-службы НМ Донецкой Народной Республики сообщает, что после провальных контратак ВСУ под Донецком остались горы трупов украинских боевиков.

Сотая бриагада и 11-й полк Народной милиции ДНР успешно отразили попытки националистов киевского режима захватить позиции под Донецком.

Двое суток украинское командование отправляло на убой бандеровцев из 56-й бригады и её подразделений. Боевики ВСУ понесли тяжёлые потери ранеными, убитыми и сдавшимися в плен.

Около 40 тел неонацистов киевской власти осталось лежать у донецкой кольцевой автодороги за населённым пунктом Пески. Брошенные своими "побратимами" умирать раненые боевики Вооружённых сил Украины предпочли сдаться бойцам сил республик Донбасса.

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Горы трупов боевиков ВСУ — такова цена провальных контратак под Донецком
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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