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Вблизи Донецка отражена попытка контрнаступления ВСУ

Силовые структуры

Киев два дня подряд отправлял своих бойцов на бой под Донецком. В результате чего ВСУ понесли потери, пишет "Военное обозрение". Порядка 40 тел погибших украинских солдат обнаружены за населённым пунктом Пески, сообщает источник.

11-й полк и 100-я бригада НМ Донецкой Народной Республики отразили попытку ВСУ контрнаступления вблизи Донецка. Сообщается, что раненые бойцы ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

Обстрел киевскими силовиками Донецка и других населённых пунктов ДНР продолжается. Источник передаёт информацию о прилётах в Петровском районе, известно о гибели одного гражданского человека. Зафиксирован обстрел вблизи вокзала в районе Железнодорожного рынка. Киевский и Куйбышевский районы также подверглись атаке, сообщает издание.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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