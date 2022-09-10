Последствия обстрела ВСУ рынка в Донецке: погибли три гражданских, один ранен

Сегодня, 10 сентября, боевики украинской армии ведут обстрел жилых районов Донецка. Под удар попал рынок возле Железнодорожного вокзала. Очевидцы сообщали о гибели одного гражданского мужчины. Штаб обороны ДНР на данный момент приводит обновлённую информацию:

"По предварительным данным, в результате обстрела вооружённых формирований Украины в Киевском районе Донецка погибли три человека и ещё один мирный житель получил ранение".

Данный жилой квартал расположен в северной части столицы Донецкой Народной Республики, где рядом находятся футбольный стадион "Донбасс Арена", Шахтёрская площадь и Киевский проспект.