Сегодня, 10 сентября, боевики украинской армии ведут обстрел жилых районов Донецка. Под удар попал рынок возле Железнодорожного вокзала. Очевидцы сообщали о гибели одного гражданского мужчины. Штаб обороны ДНР на данный момент приводит обновлённую информацию:
"По предварительным данным, в результате обстрела вооружённых формирований Украины в Киевском районе Донецка погибли три человека и ещё один мирный житель получил ранение".
Данный жилой квартал расположен в северной части столицы Донецкой Народной Республики, где рядом находятся футбольный стадион "Донбасс Арена", Шахтёрская площадь и Киевский проспект.
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