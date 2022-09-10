Ситуация с успешным контрнаступлением Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области стала возможна потому, что в районе Балаклеи и в некоторых других городах и посёлках стояли не регулярные войска, а в основном части Росгвардии и Народной милиции донбасских республик.
Такое мнение высказал военный эксперт, израильский политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала.
По словам аналитика, их боеспособность хороша в определённых ситуациях, однако в других недостаточна, особенно, если перевес сил противника в наступлении намного больше.
Долгую оборону, например, может держать десант, а спецназ — нет, заметил Кедми.
Он пояснил, что дело не в мужестве и отваге, а в особенностях подготовки и оснащении.
Эксперт считает, что ситуация может измениться уже в ближайшее время с подходом резервов российской армии.
К месту подошли части регулярных войск РФ, прежде всего ВДВ, войска мотопехоты и танковые части, что резко изменило соотношение сил, позволявшее ВСУ продвигаться несмотря на упорное сопротивление, сообщил политолог.
"Киев совершает роковую ошибку, направляя на этот участок фронта свои последние резервы", — заключил Кедми.
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