Кедми: Киев совершает роковую ошибку, бросая под Балаклею последние резервы

Ситуация с успешным контрнаступлением Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области стала возможна потому, что в районе Балаклеи и в некоторых других городах и посёлках стояли не регулярные войска, а в основном части Росгвардии и Народной милиции донбасских республик.

Такое мнение высказал военный эксперт, израильский политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала.

По словам аналитика, их боеспособность хороша в определённых ситуациях, однако в других недостаточна, особенно, если перевес сил противника в наступлении намного больше.

Долгую оборону, например, может держать десант, а спецназ — нет, заметил Кедми.

Он пояснил, что дело не в мужестве и отваге, а в особенностях подготовки и оснащении.

Эксперт считает, что ситуация может измениться уже в ближайшее время с подходом резервов российской армии.

К месту подошли части регулярных войск РФ, прежде всего ВДВ, войска мотопехоты и танковые части, что резко изменило соотношение сил, позволявшее ВСУ продвигаться несмотря на упорное сопротивление, сообщил политолог.

"Киев совершает роковую ошибку, направляя на этот участок фронта свои последние резервы", — заключил Кедми.