Прорвавшиеся на Харьковском направлении подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) разделены на бронегруппы, которые атакуют разные участки фронта. Российская армия отражает атаки. Об этом пишут военкоры "Русской Весны".
Одна из таких бронегрупп атаковала населённый пункт северо-восточнее Харькова, отмечает издание.
Но выдвижение бронетехники противника вовремя обнаружили военные РФ при помощи беспилотников. С их помощью корректировался артиллерийский огонь.
Сообщается, что в результате ударов ВСУ потеряли два танка, три боевых машины пехоты (БМП) и личный состав.
Противник предпринял повторную попытку выбить бойцов ВС РФ с позиций несколькими бронегруппами. Вторая атака также была отражена, причём не какими-то "крутыми спецназовцами", заключает издание в своём Telegram-канале.
Ранее военкор Юрий Котенок рассказал о тактике ВСУ под Изюмом и Балаклеей.
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