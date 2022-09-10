Представители Государственного бюро расследований Украины проводят "чистки" среди жителей Балаклеи. В руки силовиков попал глава местной полиции, которого обвинили в коллаборационизме.
Украинские спецслужбы задержали начальника полиции Балаклеи, который сотрудничал с Россией.
Представители Украины обвинили задержанного главу полиции в том, что он добровольно пошёл на сотрудничество с российскими властями, после того, как город взяли под контроль Вооружённые силы РФ.
После наступления украинской армии мужчина попытался скрыться на территории ЛНР, но его задержали.
Ранее сообщалось, что Украина объявила о начале "фильтрационных мероприятий" в Балаклее.
"Время расплаты приблизилось", — гласило предупреждение сотрудников ДБР.
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Жители Крыма могли видеть на экранах ТВ Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал крымчанам, что украинский флаг и "свобода" снова вернутся на полуостров.