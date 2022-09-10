Сотрудники ДБР Украины задержали главу полиции Балаклеи за сотрудничество с РФ

Представители Государственного бюро расследований Украины проводят "чистки" среди жителей Балаклеи. В руки силовиков попал глава местной полиции, которого обвинили в коллаборационизме.

Украинские спецслужбы задержали начальника полиции Балаклеи, который сотрудничал с Россией.

Представители Украины обвинили задержанного главу полиции в том, что он добровольно пошёл на сотрудничество с российскими властями, после того, как город взяли под контроль Вооружённые силы РФ.

После наступления украинской армии мужчина попытался скрыться на территории ЛНР, но его задержали.

Ранее сообщалось, что Украина объявила о начале "фильтрационных мероприятий" в Балаклее.

"Время расплаты приблизилось", — гласило предупреждение сотрудников ДБР.