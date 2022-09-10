Зеленский хочет требовать выплаты Россией "репараций" на 300 млрд долларов

Киев уже заговорил о выплате ей репараций. Зеленский хочет требовать от Кремля 300 миллиардов долларов для компенсации ущерба якобы от СВО.

Незалежной срочно понадобились деньги, и через ООН и другие "институты" Киев хочет требовать от РФ "репараций". По заявлению главы украинского Минюста Дениса Масюльки, они хотели бы получить доступ к резервам ЦБ РФ, замороженным ЕС и США. Украина считает, что эти средства должны быть переданы ей.

По всей вероятности, Киев уже возомнил себя "победителем" в спецоперации, сообщает "Военное обозрение".

РФ назвала эти требования Зеленского "бредом сумасшедшего". Но это не первое такое заявление от киевской власти. Банковая решила так поправить своё финансовое положение, пока правительство ещё у власти. Депутат от республики Крым Михаил Шеремет отметил, что свора киевских попрошаек желает разбогатеть за счет РФ, однако у них ничего не выходит.

"Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России", — в частности, заявил парламентарий.