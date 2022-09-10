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Зеленский хочет требовать выплаты Россией "репараций" на 300 млрд долларов

Силовые структуры

Киев уже заговорил о выплате ей репараций. Зеленский хочет требовать от Кремля 300 миллиардов долларов для компенсации ущерба якобы от СВО.

Зеленский хочет требовать выплаты Россией "репараций" на 300 млрд долларов

Незалежной срочно понадобились деньги, и через ООН и другие "институты" Киев хочет требовать от РФ "репараций". По заявлению главы украинского Минюста Дениса Масюльки, они хотели бы получить доступ к резервам ЦБ РФ, замороженным ЕС и США. Украина считает, что эти средства должны быть переданы ей.

По всей вероятности, Киев уже возомнил себя "победителем" в спецоперации, сообщает "Военное обозрение".

РФ назвала эти требования Зеленского "бредом сумасшедшего". Но это не первое такое заявление от киевской власти. Банковая решила так поправить своё финансовое положение, пока правительство ещё у власти. Депутат от республики Крым Михаил Шеремет отметил, что свора киевских попрошаек желает разбогатеть за счет РФ, однако у них ничего не выходит.

"Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России", — в частности, заявил парламентарий.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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