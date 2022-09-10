Минобороны Украины признало, что в сети много фейков о якобы взятых ВСУ посёлках

Министерство обороны Украины признало, что в Интернете много фейков о якобы взятых украинской армией городах и посёлках.

Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя главы ведомства Анну Маляр. Своё сообщение она разместила в соцсети Фейсбук*.

Часто пишут, что город или село взято, когда у Вооружённых сил Украины ещё и планов нет об их захвате или же там ещё идут боевые действия, подчеркнула она.

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник ранее опроверг слухи о том, что армия Украины вошла в ЛНР.

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