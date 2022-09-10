Арестович дал совет ВС РФ: "Переплывайте Днепр, пока он тёплый"

Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что в Херсонском направлении сосредоточены самые боеспособные части российской армии, которые окажут сопротивление.

Украинский военный аналитик рассказал, что на юге Украины остаются российский спецназ и десантники. От этих подразделений, которые представляют собой мобильную пехоту, ВСУ ждёт серьёзного отпора.

"Они быстро не сдадутся и не посыплются", — признал помощник Зеленского.

При этом Арестович пригрозил военнослужащим РФ перспективой оказаться в окружении без снабжения.

"Переплывайте Днепр, пока он тёплый ещё, через две-три недели уже этой опции не будет", — посоветовал военный обозреватель.

Ранее Алексей Арестович отметил, что победить украинскую армию смог бы только Иосиф Сталин.