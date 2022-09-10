Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что в Херсонском направлении сосредоточены самые боеспособные части российской армии, которые окажут сопротивление.
Украинский военный аналитик рассказал, что на юге Украины остаются российский спецназ и десантники. От этих подразделений, которые представляют собой мобильную пехоту, ВСУ ждёт серьёзного отпора.
"Они быстро не сдадутся и не посыплются", — признал помощник Зеленского.
При этом Арестович пригрозил военнослужащим РФ перспективой оказаться в окружении без снабжения.
"Переплывайте Днепр, пока он тёплый ещё, через две-три недели уже этой опции не будет", — посоветовал военный обозреватель.
Ранее Алексей Арестович отметил, что победить украинскую армию смог бы только Иосиф Сталин.
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