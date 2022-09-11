Минобороны: ВС России подбили два украинских танка и захватили американский БТР

Российские войска подбили два танка и один бронетранспортёр М-113, который произвели в США, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации, БТР ВС РФ взяли как трофей.

"В ходе боя ими было подбито три единицы тяжёлой бронетехники — два украинских танка и один бронетранспортёр М-113 производства США", — сообщили в министерстве.

Военные экипажей танковых подразделений Южного военного округа эвакуировали БТР с передовой.