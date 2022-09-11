Российские войска подбили два танка и один бронетранспортёр М-113, который произвели в США, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации, БТР ВС РФ взяли как трофей.
"В ходе боя ими было подбито три единицы тяжёлой бронетехники — два украинских танка и один бронетранспортёр М-113 производства США", — сообщили в министерстве.
Военные экипажей танковых подразделений Южного военного округа эвакуировали БТР с передовой.
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