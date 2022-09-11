Киевский режим неизменно будет получать западное вооружение. А на всякие там "побочные издержки" Вашингтону и Европе плевать.
Об этом сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.
По его словам, просьбами и разговорами в ООН и прочих международных площадках поставки смертоносного оружия не остановить. Остановить всё это можно, лишь поставив Киев на колени, лишив электроэнергии, газа, а главное, возможности сопротивляться.
"Боевые действия в "белых перчатках" не ведутся", — подчеркнул эксперт и напомнил, как действовали солдаты НАТО против Югославии.
А значит, все цели на Украине должны стать легитимными: от коммуникаций до личного состава, убеждён Коротченко.
"Конечно, дипломатия должна работать, МИД России делает свою работу хорошо, но победа достигается исключительно военными средствами", — подытожил обозреватель.
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