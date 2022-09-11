Андрей Медведев: русские "Калибры" пора направить на украинские АЭС и ТЭЦ

Киевский режим продолжает атаковать Запорожскую АЭС, что уже привело к остановке атомной станции. России пора отвечать симметрично, уверен журналист Андрей Медведев.

Последние несколько недель украинские боевики постоянно обстреливали атомную станцию в Запорожье, пытаясь заставить ВС РФ покинуть Энергодар.

"Объекты инфраструктуры, особенно энергетики - это, возможно, главная мишень для украинских военных. Они бьют по ТЭЦ в Донецке и Луганске. Они уничтожают линии ЛЭП", — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он уверен, что Украина уже давно заслужил симметричный ответ.

"Доколе мы будем на это просто смотреть и не отвечать? На Украине нет ТЭЦ? Линий электропередач? Подстанций?" — задаётся вопросом Медведев.

По его словам, российские крылатые ракеты "Калибр" должны ударить по энергетической инфраструктуре Украины, и сейчас самое подходящее время.

Ранее военнослужащий ВДВ РФ рассказал, что мелкие группы националистов занимаются "мелким шкодничеством" на линии соприкосновения.