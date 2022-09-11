Киевский режим продолжает атаковать Запорожскую АЭС, что уже привело к остановке атомной станции. России пора отвечать симметрично, уверен журналист Андрей Медведев.
Последние несколько недель украинские боевики постоянно обстреливали атомную станцию в Запорожье, пытаясь заставить ВС РФ покинуть Энергодар.
"Объекты инфраструктуры, особенно энергетики - это, возможно, главная мишень для украинских военных. Они бьют по ТЭЦ в Донецке и Луганске. Они уничтожают линии ЛЭП", — написал журналист в своём Telegram-канале.
Он уверен, что Украина уже давно заслужил симметричный ответ.
"Доколе мы будем на это просто смотреть и не отвечать? На Украине нет ТЭЦ? Линий электропередач? Подстанций?" — задаётся вопросом Медведев.
По его словам, российские крылатые ракеты "Калибр" должны ударить по энергетической инфраструктуре Украины, и сейчас самое подходящее время.
Ранее военнослужащий ВДВ РФ рассказал, что мелкие группы националистов занимаются "мелким шкодничеством" на линии соприкосновения.
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