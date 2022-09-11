Украинские боевики планировали начать контрнаступление на Купянском направлении, но скрытная попытка навести переправу через реку Оскол была сорвана.
Подразделение националистов подошло к населённому пункту Сеньково в Купянском районе Харьковской области, намереваясь организовать переправу через реку Оскол, рассказали в Министерстве обороны РФ. Солдаты ВСУ были замечены экипажем ударного вертолета Ми-35.
После доклада командованию и оценки обстановки командир экипажа принял решение атаковать противника. В результате украинские войска остались без переправы на этом участке фронта, что не позволило реализовать план Генштаба ВСУ по прорыву обороны союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР.
Ранее подполковник Александр Ходаковский поделился информацией, что боевики собирают ударный кулак в районе Угледара, собираясь наступать в направлении Владимировки — Сладкого.
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.