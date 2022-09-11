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Пегов: отряд "Кубань" до сих пор не сдал ВСУ Красный Лиман

Силовые структуры

На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. Как сообщает автор Telegram-канала WarGonzo военкор Семён Пегов, натиск противника сдерживают бойцы отряда "Кубань".

Несмотря на потери, защитники Донбасса делают всё возможное, чтобы подразделения Вооружённых сил Украины не смогли захватить город. Отряд выполняет боевые задачи при поддержке артиллерии ВС России. Благодаря слаженной работе бойцов первый вал контрнаступления противника замедлен, а на отдельных участках фронта вовсе остановлен.

"Сообщение от бойцов сухо и коротко передаёт обстановку: "Держимся зубами", — цитирует Пегов слова военных с передовой.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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