Пушилин заявил, что новой целью Киева стал энергетический коллапс в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим задался новой целью, направленной против мирных граждан. Он отметил, что со стороны ВСУ участились обстрелы критической инфраструктуры республики, особенно объектов энергетики.

В последнюю неделю ударам чаще всего подвергались Горловка, Донецк, Ясиноватая. Из-за обстрелов жители вынуждены какое-то время обходиться без света. Ремонтным бригадам удаётся восстановить электроснабжение в течение суток после атак.

"Ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы, подрываются на минах: за последние две недели пострадало пять человек", — сообщает Пушилин.

Удары наносятся и по шахтам, в результате чего шахтёры, работающие на глубине, остаются без освещения.

"Украинский режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс. И только мужество и чувство долга наших спасателей, энергетиков не позволяет этим планам осуществиться", — резюмирует глава ДНР.