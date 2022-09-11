Минобороны: в Херсонской области ликвидировано более 50 ВСУшников

Силами российских ВКС в Херсонской области вблизи Миролюбовки было ликвидировано более 50 бойцов ВСУ. Такую информацию предоставило Минобороны РФ 11 сентября.

Уничтоженные украинские военные принадлежали 60-й пехотной бригаде ВСУ.

"В районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и 7 единиц военной техники", — рассказали в ведомстве.

В общей сложности в ДНР союзные войска вывели из строя 8 пунктов управления ВСУ на Украине, как следует из данных Министерства обороны, обнародованных в воскресенье.

В число поражённых пунктов управления украинских военных вошли штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в ДНР, вблизи Артёмовска и Райгородка.