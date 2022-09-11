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Минобороны РФ: фронт в рамках спецоперации смещается к Белгородской области

Силовые структуры

В Минобороны рассказали, что сейчас происходит в Харьковской области в рамках спецоперации на Украине.

Как следует из данных, озвученных в ходе брифинга ведомства, союзные войска оставляют север Харьковской области. Происходит смещение фронта в направлении Белгородской области, линия соприкосновения будет проходить по реке Оскол.

В период с 6 по 10 сентября потери ВСУ в Харьковской области, а также на Николаево-Криворожском направлении составили свыше 4 тысяч человек убитыми, ещё более 8 тысяч украинских военных было ранено. Такие сведения озвучил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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