В Минобороны рассказали, что сейчас происходит в Харьковской области в рамках спецоперации на Украине.
Как следует из данных, озвученных в ходе брифинга ведомства, союзные войска оставляют север Харьковской области. Происходит смещение фронта в направлении Белгородской области, линия соприкосновения будет проходить по реке Оскол.
В период с 6 по 10 сентября потери ВСУ в Харьковской области, а также на Николаево-Криворожском направлении составили свыше 4 тысяч человек убитыми, ещё более 8 тысяч украинских военных было ранено. Такие сведения озвучил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.