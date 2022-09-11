Бердичевский: армия ДНР активно готовится к атакам на ВСУ

Союзные силы активно готовятся к атакам на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ). Самые мотивированные подразделения уже стоят на позициях. Такое заявление сделал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

ВСУ начали разминирование минных полей со своей стороны, что является подтверждением подготовки ими атаки на Угледарском направлении, заметил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

И добавил, что к боям активно готовится армия ДНР при поддержке российских ВКС и подразделений.

По мнению собеседника издания, все шансы максимально эффективно отразить эту атаку есть.

Кроме того, наблюдается усиление ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры в ДНР, добавил Бердичевский.