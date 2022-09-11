Полковник ГРУ: "Если России не будет, то весь мир слетит с катушек"

Озвученные Киевом угрозы вместе с Западом добиться расчленения России — одна из задач мирового заговора глобалистов по уничтожению единственной силы, которая способна ему сопротивляться.

Об этом сообщил участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне, полковник формирований специального назначения ГРУ ГШ ВС СССР и РФ Александр Мусиенко.

"Если мы не будем делать выводы, не будем исправлять ошибки, мы потеряем страну. Мы потеряем Отечество, потому что его порвут и разорвут на куски. И придут сатрапы, назначенные ООНами и так далее, и нас разделят, нас демилитаризируют, наше ядерное оружие на переплавку отправят. Нас превратят в рабов. Нам всем поставят чипы. А если России не будет, то весь мир с катушек скатится", — в эфире канала "Сталинград" заявил эксперт.

По его словам, теория "золотого миллиарда" начнётся полномасшабно и человечество скатится в бездну за одно поколение.

Он подчеркнул, что сегодня можно наблюдать, как деградировало украинское общество за тридцать лет. А в мировом масштабе, если этому никто не воспротивится, человечество погибнет, как таковое за 15-20 лет, подытожил Мусиенко.