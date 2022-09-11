На Угледарском направлении ВС РФ разгромили боевиков ВСУ

На Угледарском направлении объединённая армия РФ и сил Донбасса продолжает идти вперёд.

Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Что касается Угледарского направления, наши ребята там стойкие и продолжают идти вперёд, не так быстро, как хотелось бы нам всем, но тем не менее, есть определённые успехи", — заявил лидер ДНР.

В видеообращении на своём Telegram-канале он отметил, что националисты ВСУ пытались перебрасывать военную технику в район Красноармейска, однако армия союзных сил эту ситуацию "подпортила".

"Подпортили и железнодорожные пути", — подытожил Пушилин.