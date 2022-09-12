Безсонов: ударный кулак ВСУ под Угледаром может оказаться отвлекающим манёвром

Демонстративная подготовка удара украинскими боевиками на угледарском направлении может быть стратегической хитростью, предупредил Даниил Безсонов.

Генштаб ВСУ прекрасно осознаёт, что противостоять придётся прекрасно замотивированным подразделениям союзников, имеющим многолетний опыт сражений.

"Возможно, противник нанесёт удар на южном фронте не в районе Угледара. Может быть где-то в Запорожской области, где мы не ждём, чтобы выйти к Азовскому морю", — предупредил заместитель министра информации ДНР.

Таким образом националисты могут попытаться нарушить сухопутное сообщение между материковой частью России и Крымом, считает он.

Ранее о том, что ВСУ собирают ударный кулак в районе Угледара, сообщил подполковник ДНР Александр Ходаковский.