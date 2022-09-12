Военный историк Норин назвал отвод войск РФ от Балаклеи тактической неудачей

Вооружённым силам Украины (ВСУ) удалось застать врасплох российских военных в Харьковской области, поскольку оборона Балаклеи была организована плохо. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин.

Эксперт считает, что продвижение ВСУ на Харьковском направлении — это серьёзная тактическая неудача ВС РФ.

Аналитик в интервью изданию "Украина.ру" заметил, что ситуацию можно исправить, а у армии России есть реальный шанс вернуть контроль над утраченными территориями за исключением Балаклеи.

Он признал, что положение тяжёлое для российских войск. Однако всё поправимо, главное, необходимо относиться к боевым действиям более серьёзно, заключил Норин.

Ранее Минобороны РФ назвало отвод войск от Изюма и Купянска "отвлекающими мероприятиями" и плановой перегруппировкой.