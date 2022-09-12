Ночью нанесены ракетные удары по целям в Харькове, Запорожье и других городах

Минувшей ночью продолжилось нанесение высокоточных ударов по объектам ВСУ. "Военное обозрение" сообщает о прилётах в Запорожье, где был поражён объект, используемый противником в военных целях. Взрыв был настолько мощным, что зарево просматривалось в нескольких километрах от места удара. Было зафиксировано не менее четырёх прилётов.

Серия ударов была осуществлена по объектам в Харькове. По данным источника, поражены склад материально-технического обеспечения ВСУ и штаб планирования военной операции в восточной части области.

Огневое поражение было также нанесено по объектам противника в Славянско-Краматорской агломерации. Прилёты зафиксированы в Константиновке.