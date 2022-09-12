Минувшей ночью продолжилось нанесение высокоточных ударов по объектам ВСУ. "Военное обозрение" сообщает о прилётах в Запорожье, где был поражён объект, используемый противником в военных целях. Взрыв был настолько мощным, что зарево просматривалось в нескольких километрах от места удара. Было зафиксировано не менее четырёх прилётов.
Серия ударов была осуществлена по объектам в Харькове. По данным источника, поражены склад материально-технического обеспечения ВСУ и штаб планирования военной операции в восточной части области.
Огневое поражение было также нанесено по объектам противника в Славянско-Краматорской агломерации. Прилёты зафиксированы в Константиновке.
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Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.