Артиллерия ВС РФ громит позиции ВСУ с применением РСЗО "Ураган" под Угледаром

На Угледарском направлении артиллерия ВС РФ продолжает наносить мощные удары по позициям ВСУ. Российские бойцы применяют реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ураган". Снаряды "Ураганов" расчищают путь для пехоты, уничтожая военную инфраструктуру и боевую технику противника.

Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков публикует видеокадры, демонстрирующие работу российских артиллеристов.

"Работаем в любых условиях. Любая задача выполняется. Ребята не первый год в войсках. Прошли горячие точки. Имеют боевой опыт", — говорит старший офицер реактивной батареи Иван.

После ликвидации опорного пункта, артиллеристы осуществляют перезарядку, переместившись на новую позицию.