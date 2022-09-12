На Угледарском направлении артиллерия ВС РФ продолжает наносить мощные удары по позициям ВСУ. Российские бойцы применяют реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ураган". Снаряды "Ураганов" расчищают путь для пехоты, уничтожая военную инфраструктуру и боевую технику противника.
Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков публикует видеокадры, демонстрирующие работу российских артиллеристов.
"Работаем в любых условиях. Любая задача выполняется. Ребята не первый год в войсках. Прошли горячие точки. Имеют боевой опыт", — говорит старший офицер реактивной батареи Иван.
После ликвидации опорного пункта, артиллеристы осуществляют перезарядку, переместившись на новую позицию.
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Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.