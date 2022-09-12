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Силовые структуры

Над Петровским районом Донецка в несколько раз усилилась активность украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает военкор Семён Пегов.

Военкор Пегов: Киев готовит наступление на Донецк

За последние несколько дней над столицей ДНР заметили множество БПЛА. Причём это не гражданские дроны, используемые в разведке, а беспилотники военного класса, отмечает репортёр со ссылкой на собственные источники в силовых структурах республики.

"Данная тенденция говорит нам о том, что противник может готовить информационно-провокационные и контратакующие действия на ближайших рубежах столицы ДНР", — предположил журналист.

Он также уточнил: активную аэроразведку украинские боевики полным ходом ведут и на малых высотах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что попытку контрнаступления ВСУ на купянском направлении удалось сорвать экипажу ударного вертолёта Ми-35.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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