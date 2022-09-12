Военкор Пегов: инструкторы НАТО руководят боем под Лиманом

Российская разведка в результате радиоперехвата и допросов пленных выяснила, что действиями ВСУ под Славянском руководят натовские офицеры.

В населённых пунктах Ивановка и Николаевка находится несколько пунктов управления украинской армией, которыми руководят инструкторы НАТО, сообщил российский военкор Семён Пегов со ссылкой на собственные источники в Краснолиманском районе ДНР.

Репортёр уточнил, что группы офицеров прибыли из Польши и Великобритании.

"Первые курируют и полностью руководят работой боевого расчёта САУ М-777, британцы же отвечают за применение высокоточных РСЗО", — отметил он.

По данным военкора, в настоящее время наступление на Красный Лиман ведут две украинских батальонно-тактических группы при поддержке двух танковых рот. В качестве пушечного мяса наступающие используют около тысячи мобилизованных в тероборону Украины.

Ранее сообщалось, что над Донецком активизировались украинские беспилотники, что может говорить о скорой атаке ВСУ на столицу ДНР.