Защитникам Красного Лимана удалось отстоять населённый пункт в ожесточённом ночном бою, сообщает российский военкор Семён Пегов.
Украинские боевики начали очередную атаку вскоре после полуночи, и перестрелка продолжается до сих пор, рассказал репортёр со ссылкой на собственные источники в Краснолиманском районе.
Подразделение "Барс-16", которое также называют отрядом "Кубань", и луганские резервисты продолжают удерживать националистов.
"Нас хорошо поддерживает наша Арта! Пишу с большой буквы, в знак уважения и своевременности!" — передал слова одного из бойцов журналист.
Пегов также отметил, что в самом городе силами комендантского полка НМ ДНР обеспечивается порядок и продолжается эвакуация гражданских.
Раннее политолог Андрей Суздальцев заявил, что союзным войскам противостоят две разных украинских армии.
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