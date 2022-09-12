Военкор Пегов: "Барсы" снова выстояли и удержали Лиман в ночном бою

Защитникам Красного Лимана удалось отстоять населённый пункт в ожесточённом ночном бою, сообщает российский военкор Семён Пегов.

Украинские боевики начали очередную атаку вскоре после полуночи, и перестрелка продолжается до сих пор, рассказал репортёр со ссылкой на собственные источники в Краснолиманском районе.

Подразделение "Барс-16", которое также называют отрядом "Кубань", и луганские резервисты продолжают удерживать националистов.

"Нас хорошо поддерживает наша Арта! Пишу с большой буквы, в знак уважения и своевременности!" — передал слова одного из бойцов журналист.

Пегов также отметил, что в самом городе силами комендантского полка НМ ДНР обеспечивается порядок и продолжается эвакуация гражданских.

Раннее политолог Андрей Суздальцев заявил, что союзным войскам противостоят две разных украинских армии.