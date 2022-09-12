Генштаб ВСУ: ВС РФ усилили натиск, пытаясь установить полный контроль в ДНР

После перегруппировки в Харьковской области ВС РФ концентрируют усилия на установлении контроля в ДНР. Одновременно срываются наступления украинской армии на Балаклейско-Изюмском направлении.

Об этом сообщила "свежая" сводка Генштаба ВСУ 12 сентября.

Командование ВС РФ завершило отвод войск с севера Харьковской области, заняв линию обороны по реке Оскол, заявили в ГШ Украины. Ночью ВС РФ нанесли ряд ударов высокоточным оружием — ракетами "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей по инфраструктуре Незалежной.

Киев заявил о 18 ракетных и 39 авиаударах почти по всей территории страны

Генштаб ВСУ отметил, что армия РФ усилила натиск на Донецком направлении, наступает в районе Николаевки Второй, Майорска, Красногоровки и Зайцево. Командование ВСУ не исключает контрудара ВС РФ.