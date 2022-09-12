После перегруппировки в Харьковской области ВС РФ концентрируют усилия на установлении контроля в ДНР. Одновременно срываются наступления украинской армии на Балаклейско-Изюмском направлении.
Об этом сообщила "свежая" сводка Генштаба ВСУ 12 сентября.
Командование ВС РФ завершило отвод войск с севера Харьковской области, заняв линию обороны по реке Оскол, заявили в ГШ Украины. Ночью ВС РФ нанесли ряд ударов высокоточным оружием — ракетами "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей по инфраструктуре Незалежной.
Киев заявил о 18 ракетных и 39 авиаударах почти по всей территории страны
Генштаб ВСУ отметил, что армия РФ усилила натиск на Донецком направлении, наступает в районе Николаевки Второй, Майорска, Красногоровки и Зайцево. Командование ВСУ не исключает контрудара ВС РФ.
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ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.