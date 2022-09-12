ISW: контрнаступление Украины переломило ход боевых действий в её пользу

Нынешнее контрнаступление ВСУ не положит конец военным действиям, они, вероятно, продлятся до 2023 года. Такое мнение высказали эксперты из американского Института изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.

Аналитики считают, что кампания на северо-востоке Украины в конечном итоге завершится, что позволит россиянам восстановить прочную оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки.

Украине придётся начать последующие контрнаступательные операции, возможно, несколько, чтобы завершить освобождение своей территории, добавили в ISW.

Однако эксперты полагают, что Украина контрнаступлением в Харьковской области переломила ход военных действий в свою пользу.

"Киев, скорее всего, будет всё чаще диктовать место и характер крупных боевых действий, и Россия будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление Украины в последовательных военных кампаниях, если Москва не найдет способ перехватить инициативу", — сделали свой прогноз аналитики из США.