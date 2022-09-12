ВСУ активно применяют боеприпасы Switchblade и Warmate из стран НАТО в Лимане

Продолжаются ожесточённые бои за Красный Лиман. Как сообщает автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов, Вооружёнными силами Украины активно применяются американские и польские барражирующие боеприпасы типа Switchblade (США) и Warmate (Польша). Указанными боеприпасами противник нанёс удары по нескольким машинам с личным составом.

Пегов подчёркивает, что российская армия и силы народных республик не собираются отступать из Лимана и готовы "стоять до конца". Многие бойцы имеют боевой опыт, полученных в боях в 2014 году.

Ранее сообщалось, что инструкторы НАТО руководят боем под Лиманом.