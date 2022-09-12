Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России

Некоторые военные эксперты полагают, что в скором времени действия спецоперации на Украине потребуют объявления всеобщей мобилизации в России. Однако командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский считает, что это будет абсолютно бессмысленное решение.

Он отметил, что проблемы в ходе боевых действий прежде всего случаются из-за неправильно организованного процесса, а не из-за нехватки людей на фронте.

"Мобилизация экономики, общества, формирование народного ополчения из добровольцев, частичная мобилизация специалистов — ДА!" — заявил Ходаковский.

Комбат подчеркнул, что строевые части нужно наполнять опытными людьми, кто проходил службу и имеет квалификацию.

"Но только объяви всеобщую мобилизацию — начнётся такое, что вам и не снилось. Это будет мощный удар по стране", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.