Пасечник: украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы стремятся попасть на территорию ЛНР для того, чтобы устроить кровавые провокации и запугать местных жителей.

В свою очередь, военнослужащие Народной милиции подобные попытки украинских диверсантов пресекают и не дают противнику попасть на территорию государства.

Ранее российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) уничтожила в Харьковской области бойца теробороны и участника боевых действий в Донбассе, проявив военную смекалку.