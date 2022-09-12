Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы стремятся попасть на территорию ЛНР для того, чтобы устроить кровавые провокации и запугать местных жителей.
В свою очередь, военнослужащие Народной милиции подобные попытки украинских диверсантов пресекают и не дают противнику попасть на территорию государства.
Ранее российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) уничтожила в Харьковской области бойца теробороны и участника боевых действий в Донбассе, проявив военную смекалку.
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