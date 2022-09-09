Российская ДРГ уничтожила патруль ВСУ, применив военную хитрость

Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) уничтожила в Харьковской области бойца теробороны и участника боевых действий в Донбассе, проявив военную смекалку.

Двое разведчиков вышли на патруль Вооружённых сил Украины (ВСУ), который такой встречи явно не ожидал. Боевик подпустил русских диверсантов поближе, а затем стал спрашивать про опознавательный знак — жёлтую повязку на рукаве.

Её не было, однако наши бойцы спокойно ответили, что идут сменить находящегося в окопе. Таким образом они усыпили бдительность боевика, а затем открыли огонь на поражение.

Всё это было запечатлено на камеру, которую впоследствии и сняли с уничтоженного всушника.