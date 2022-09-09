Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) уничтожила в Харьковской области бойца теробороны и участника боевых действий в Донбассе, проявив военную смекалку.
Двое разведчиков вышли на патруль Вооружённых сил Украины (ВСУ), который такой встречи явно не ожидал. Боевик подпустил русских диверсантов поближе, а затем стал спрашивать про опознавательный знак — жёлтую повязку на рукаве.
Её не было, однако наши бойцы спокойно ответили, что идут сменить находящегося в окопе. Таким образом они усыпили бдительность боевика, а затем открыли огонь на поражение.
Всё это было запечатлено на камеру, которую впоследствии и сняли с уничтоженного всушника.
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