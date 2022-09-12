Запад гораздо чаще начинает дебаты по поводу ядерных вооружений. Вопрос о неизбежности "большой или малой ядерной войны" становится всё более актуальным.
В своё время британский учёный и писатель Чарльз Перси Сноу заявил, что ядерная война начнётся в течение ближайшего десятилетия, а сам её факт "возможен с математической определённостью". Правда, этот прогноз был озвучен еще в 1960 году.
Спустя 20 лет лидеры кампании за "замораживание ядерного оружия", в том числе Хелен Калдикотт, также озвучивали мнение, что наращивание ядерных вооружений "сделает ядерную войну математической определённостью".
Когда-нибудь человечеству откровенно не повезёт, пишет в Project Syndicate американский политолог Джозеф Най.
Даже во время Карибского кризиса президент США Джон Кеннеди оценивал вероятность ядерного удара от 33% до 50%. В результате стороны пришли к компромиссу, который предусматривал негласный вывод американских ракет из Турции.
Последние пятьдесят лет ядерное сдерживание опирается во многом на "парадокс применимости", он звучит так: "если оружие совершенно неприменимо, оно не может никого сдерживать".
Украинский конфликт же демонстрирует тот факт, что невозможно избежать неопределённостей и рисков.
И действительно, в последнее время упоминаний в СМИ, с трибун, в соцмедиа о том, чтобы "применить бы тактическое ядерное оружие (ТЯО)" стало в разы больше.
Более того, американские (!) эксперты и вовсе "подсказывают" устроить "демонстрационный удар с единичным ядерным взрывом малой мощности над военной бригадой ВСУ в далёкой и малонаселённой области Украины". Естественно, с ультиматумом ВСУ прекратить сопротивление.
Считается, что в таком случае НАТО при этом не имеет оснований на ответный удар, поскольку Украина не является членом альянса, плюс у правительства США нет расширенных обещаний сдерживания украинскому правительству.
Военные отмечают, что российское ТЯО включает в себя:
Мало того, в боевых уставах ядерных стран ТЯО рассматривается как инструмент решения "позиционного тупика", когда победа в прорыве обороны врага "дается такими усилиями, что не гарантирует дальнейшего успеха".
Считается, что тогда достаточно использовать три ядерных снаряда, чтобы прорвать укрепления врага и пройти "по пеплу сквозь пламя".
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