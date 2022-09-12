Ходарёнок о ночном ударе ВКС РФ по энергосистеме Украины: минус четыре ТЭЦ

Поздно вечером 11 сентября с кораблей ВМФ РФ был нанесён ракетный удар по крупнейшим тепловым электростанциям восточной и центральной Украины.

Украинская энергосистема лишилась четырёх важнейших ТЭЦ: выведены из строя две станции в Харьковской области, одна — в Днепропетровской и одна — в Полтавской, рассказал российский военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он уточнил, что высокоточные ракеты "Калибр" были выпущены из акваторий Чёрного и Каспийского морей.

Атака привела к тому, что практически полностью без электричества остались Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская и Киевская области.

По словам Ходарёнка, украинские соцсети сразу заполонили сообщения о применении ВС РФ тактического ядерного оружия, что попросту не имело смысла.

"Для выведения таких объектов из строя не нужно специальное вооружение, даже высокоточное. Хрупкость энергосистемы Украины была известна заранее", — отметил эксперт.

Если российское командование продолжит применять такую тактику, всю Украину ждёт тотальный блэкаут.

"Чтобы погрузить страну обратно в каменный век, необходимо уничтожить 13 крупных подстанций в разных регионах страны. Тогда всю Украину вплоть до Одессы и Николаева ожидает период дизель-генераторов и маслёнок", — резюмировал Ходарёнок.

Раннее политолог Карнаухов предложил ракетами "Кинжал" ударить по Киеву, пока в украинской столице с визитом находится госсекретарь США.