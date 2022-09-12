Приезд госсекретаря США Энтони Блинкена к Зеленскому в Киев — удачный повод для России одним ударом избавиться от двух врагов, считает политолог Карнаухов.
"Блинкен находится рядом с нацистом и террористом, являющимся целью номер один для военных, Владимиром Зеленским", — напомнил Сергей Карнаухов в эфире телеканала Соловьёв Live.
Эксперт считает, что по месту встречи американского госсекретаря и президента Украины ВКС РФ стоит нанести удар высокоточной крылатой ракетой "Кинжал".
"Кого мы боимся? Ядерная война начнётся? Да ничего не начнётся", — заверил политолог.
Он уверен, что одновременная ликвидация двух врагов России станет холодным душем для западных стран, которые поймут, что Россию нужно уважать и считаться с её мнением.
Ранее американские издания сообщили, что Пентагон помогал ВСУ готовить наступление под Харьковом.
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Коллективный Запад использует нерешительность РФ для укрепления ВСУ.