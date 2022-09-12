Карнаухов: если "Кинжал" ударит по Блинкену и Зеленскому, ядерной войны не будет

Приезд госсекретаря США Энтони Блинкена к Зеленскому в Киев — удачный повод для России одним ударом избавиться от двух врагов, считает политолог Карнаухов.

"Блинкен находится рядом с нацистом и террористом, являющимся целью номер один для военных, Владимиром Зеленским", — напомнил Сергей Карнаухов в эфире телеканала Соловьёв Live.

Эксперт считает, что по месту встречи американского госсекретаря и президента Украины ВКС РФ стоит нанести удар высокоточной крылатой ракетой "Кинжал".

"Кого мы боимся? Ядерная война начнётся? Да ничего не начнётся", — заверил политолог.

Он уверен, что одновременная ликвидация двух врагов России станет холодным душем для западных стран, которые поймут, что Россию нужно уважать и считаться с её мнением.

Ранее американские издания сообщили, что Пентагон помогал ВСУ готовить наступление под Харьковом.